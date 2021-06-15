Открытое бета-тестирование Diablo II Resurrected запланировано на август
Компания Blizzard назвала приблизительные сроки проведения открытого бета-тестирования Diablo II Resurrected. По последним данным, ознакомиться с переизданием классики можно будет в августе. Тут нужно обязательно указать, что те игроки, кто оформил предзаказ, смогут получить доступ к «бете» намного раньше остальных. К тому же, участие в мероприятии для них гарантировано.
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В рамках бета-тестирования сетевого режима Diablo II Resurrected игрокам дадут опробовать пять классов из семи доступных: паладина, варвара, амазонку, волшебницу из основной игры и друида из дополнения Lord of Destruction. То есть, некромант и ассасин окажутся доступными для отыгрыша только с релиза игры.
Diablo II Resurrected выйдет 23 сентября на PC, PlayStation 4, Xbox One, Playstation 5 и Xbox Series X|S.
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