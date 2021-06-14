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DICE подробнее поведала о разрушаемости и влиянии смерчей на геймплей в Battlefield 2042

Или торнадо, кому как удобнее.
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Как уже всем хорошо известно, события Battlefield 2042 разворачиваются в недалёком будущем, в котором, по сюжету, произошла глобальная экологическая катастрофа, в результате которой на планете поменялся климат, а различные стихийные бедствия стали возникать даже там, где прежде их никогда не было. Особого внимания общественности в анонсирующем трейлере заслужил атмосферный вихрь, он же смерч/торнадо, поэтому DICE посчитала, что на механике его работы в Battlefield 2042 следует остановиться подробнее.

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Итак, по словам ведущего дизайнера студии Даниэля Берлина, торнадо в Battlefield 2042, как и другие природные катаклизмы вроде песчаных бурь, будут возникать спонтанно: игроки никак повлиять на их появление не могут, и вполне вероятен сценарий, при котором весь матч и вовсе пройдёт без возникновения катаклизма. В случае же возникновения смерча следует помнить, что он в игре генерируется в реальном времени, а маршрут его движения случаен.

Смерч — опасное явление, которое будет разрушать небольшие постройки и затягивать в свою воронку технику и солдат, однако периодически его можно будет использовать в свою пользу. Так, Берлин упоминает, что торнадо может «зачистить» территорию, которую впоследствии можно будет легко занять, а специалисты с вингсьютами даже могут использовать торнадо для набора высоты с последующей высадкой в ранее недоступных местах. Хотя всё это звучит здорово, но дизайнер всё же советует избегать игр с природой и стараться не попадать в зону действия вихря.

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Также господин Берлин рассказал о разрушаемости игрового окружения. На картах будут представлены опции для разрушения той или иной её части с целью открытия дополнительных игровых возможностей. Так, например, на карте с гигантским грузовым судном можно будет выломать часть его (судна) борта, открыв огромную внутреннюю локацию для перестрелок. Также Battlefield 2042 позаимствует механику деформации почвы из предыдущих частей, так что от взрывов в земле будут оставаться воронки, которые при необходимости можно будет использовать в качестве укрытий.

Напоминаем, что Battlefield 2042 запланирована к выходу 22 октября на всех актуальных платформах. На PS4 и Xbox One, по понятным причинам, от масштабных баталий со 128 бойцами пришлось отказаться.

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Ы
15:20
Это традиционный бэйт от зелота. Люди исходят на говно, комментируя об ошибках в статье, он получает за комментарии денежки
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ахахах
15:20
в файнел фентези 15 я под 8гб видел выедало видеопамяти 6 это ещё мало для неё
Стали известны системные требования S.T.A.L.K.E.R. 2 – 150 Гб и Radeon RX 580 на минималках
Bare_Metal
15:19
Увеличение количества гей-шлюх как то связано с дефицитом видеокарт?
Реальные покупатели GeForce RTX 3070 Ti за 58 000р делятся фотографиями и личным опытом на сайте DNS
REY_B_
15:19
А где пруф про 128 ядер? - 64 ядра на ZEN3 это тепловой предел для одной процессорной крышки. Причём при сильно сниженных частотах. Далее количество ядер будет расти весьма неохотно. У Zen4 96, это в...
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Simon Crebbs
15:18
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Дженсен Хуанг ожидает снижения цен на видеокарты и планирует увеличить выручку за счёт майнеров
Nick Malev
15:15
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Олег Власов
15:14
А с золотой статуэткой,для особо обеспеченных фанатов не выпустят?
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omoikane
15:13
В сталкере ничего не чинили, чинили мододелы :D
Стали известны системные требования S.T.A.L.K.E.R. 2 – 150 Гб и Radeon RX 580 на минималках
Simon Crebbs
15:11
Можно так: всех, кто купит ультимативное издание, везут в реальную чернобыльскую зону и оставляют там на неделю с коллекционным рюкзаком с колбасой и батоном, и заклинивающим "Макаровым". Для полного ...
За расширенную версию S.T.A.L.K.E.R. 2 просят 25 тысяч рублей – игра выйдет в следующем году
Simon Crebbs
15:09
Так и есть.
За расширенную версию S.T.A.L.K.E.R. 2 просят 25 тысяч рублей – игра выйдет в следующем году
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