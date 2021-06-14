Разработчики из отечественной студии GFA Games решили напомнить о себе в рамках мероприятия PC Gaming Show. Их проект Pioner, о котором мы уже не единожды писали в своих заметках, был представлен на выставке расширенным трейлером с русской озвучкой.

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Странная девушка в ярком платье, маске и со светящимися глазами, обращалась к отдельным обитателям Острова — места, где происходят странные события.

Этому самому Острову неведомы правила — так говорится в официальном описании ролика. Остров диктует условия, и всё там странно. Странно похоже на S.T.A.L.K.E.R. 2, Chernobylite, Atomic Heart и все игры схожего стилистического толка разом.

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Игрок выступает в роли Жнеца — теневого оперативника сгинувшего отряда «Вымпел». Главная цель — собрать армию, вернуть в строй бывших сослуживцев и дать бой сильному врагу с неизвестными способностями, который захватил центр острова.

В геймплейном ролике мы увидели механику стрельбы, исследование локаций Острова (заброшенные советские «панельки» и колесо обозрения присутствуют), диалоговую систему и даже кровожадного кабана. Нам также показали экзотические пушки и аномалии, поэтому не заметить схожесть со «Сталкером» было очень трудно.

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Напомним, Pioner — это MMO-игра, где основной упор делается на выживание героя и исследование окружающего мира. Ржавеющие советские заводы. Врастающие в землю машины. Заброшенные поселения, которые обжила погань и монстры — рушащийся у вас на глазах мир, который раздирают на части различные фракции со своими противоречащими друг другу взглядами.

Релиз Pioner должен состояться на PC, дата будет объявлена позже.