Атмосферная приключенческая игра A Plague Tale получит продолжение, которое называется Requiem
Замечательная приключенческая игра A Plague Tale получит продолжение — анонс состоялся прямо во время мероприятия Xbox. Сиквел, над которым работает всё та же студия Asobo Studio, получил название A Plague Tale: Requiem. Проект продолжит историю девушки Амисии и её брата Хьюго.
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Крысы никуда не делись, их стало ещё больше. Если верить кадрам дебютного трейлера, то местом действия второй части станет Лазурное побережье Франции. Подробности будут, но позже.
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Релиз A Plague Tale: Requiem запланирован на будущий год, в качестве целевых платформ указаны PC и Xbox. Причём, на в сервисе Xbox Game Pass игра выйдет сразу же.
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