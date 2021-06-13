Замечательная приключенческая игра A Plague Tale получит продолжение — анонс состоялся прямо во время мероприятия Xbox. Сиквел, над которым работает всё та же студия Asobo Studio, получил название A Plague Tale: Requiem. Проект продолжит историю девушки Амисии и её брата Хьюго.

реклама

анонсы и реклама -30 000р на RTX 3070 в Ситилинке 3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080 -30 000р на 14Tb Toshiba -22 000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке -25 000р на 3070 MSI Gaming <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming -18 000р на 8Tb Seagate Barracuda В полтора раза подешевел 10Tb Seagate <b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080 -15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке -60% от цены 4Tb WD Purple -30 000р на 14Tb Seagate <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -50 000р на 6900XT - цены пошли вниз

Крысы никуда не делись, их стало ещё больше. Если верить кадрам дебютного трейлера, то местом действия второй части станет Лазурное побережье Франции. Подробности будут, но позже.

реклама

Релиз A Plague Tale: Requiem запланирован на будущий год, в качестве целевых платформ указаны PC и Xbox. Причём, на в сервисе Xbox Game Pass игра выйдет сразу же.