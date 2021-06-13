Презентация Xbox и Bethesda продолжает словно из рога изобилия снабжать нас игровыми новостями. Ничего удивительного в этом нет — именно на эту презентацию все и возлагали свои надежды на E3 2021, и компании их оправдывают. На огонёк к Xbox заскочили разработчики из отечественной студии Mundfish и показали свежий трейлер своего многообещающего проекта Atomic Heart про альтернативный СССР, в котором развитие технологий пошло по иному пути, и который не потерпел крах и связанный с ним упадок во всём.

реклама

анонсы и реклама -30 000р на RTX 3070 в Ситилинке 3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080 -30 000р на 14Tb Toshiba -22 000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке -25 000р на 3070 MSI Gaming <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming -18 000р на 8Tb Seagate Barracuda В полтора раза подешевел 10Tb Seagate <b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080 -15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке -60% от цены 4Tb WD Purple -30 000р на 14Tb Seagate <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -50 000р на 6900XT - цены пошли вниз

Хотя видеоролик определённо динамичный и вызывает ностальгические чувства благодаря знаменитой композиции группы «Мираж», но главного в нём всё же нет — даты выхода. Надеемся, что в обозримой перспективе эта информация перестанет быть тайной.