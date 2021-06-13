Футуристические советские локации под «Мираж» в свежем трейлере Atomic Heart
Презентация Xbox и Bethesda продолжает словно из рога изобилия снабжать нас игровыми новостями. Ничего удивительного в этом нет — именно на эту презентацию все и возлагали свои надежды на E3 2021, и компании их оправдывают. На огонёк к Xbox заскочили разработчики из отечественной студии Mundfish и показали свежий трейлер своего многообещающего проекта Atomic Heart про альтернативный СССР, в котором развитие технологий пошло по иному пути, и который не потерпел крах и связанный с ним упадок во всём.
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Хотя видеоролик определённо динамичный и вызывает ностальгические чувства благодаря знаменитой композиции группы «Мираж», но главного в нём всё же нет — даты выхода. Надеемся, что в обозримой перспективе эта информация перестанет быть тайной.
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