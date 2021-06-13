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Fallout 76: обновление Steel Reign выйдет в июле, а дополнение Expeditions The Pitt — в следующем году

Проект популярен, нужно обновлять.
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Непосредственно от Bethesda-части мероприятия Xbox+Bethesda в рамках E3 2021 особо ничего интересного ждать не приходилось: показали Starfield, рассказали о пополнениях в Xbox Game Pass. Ну и, конечно, не забыли про Fallout 76. Итак, обновление Steel Reign, в котором нас ждёт дальнейшее знакомство с «Братством Стали», выйдет 7 июля.

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Fallout 76 продолжат поддерживать контентом и в следующем году: сегодня стало известно о том, что в 2022-м игра получит крупное дополнение под названием Expeditions The Pitt. Оно внедрит в Fallout 76 новую локацию — судя по видеоролику, город Питтсбург, штат Пенсильвания.

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Стоит напомнить, что сейчас в Fallout 76 проходит период бесплатного доступа: он завершится 16 июня, так что времени на ознакомление с игрой, если вы этого до сих пор не сделали, ещё достаточно.

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bethesda softworks bethesda game studios fallout 76
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Сейчас обсуждают

Simon Crebbs
20:50
Вердикт: вот что случается, когда игру делают слишком долго. Картинка устарела на пять лет. Даже с лучами и прочей модной лабудой. Выйди игра в 2017 - была бы бомба, а так..... Ну, многие конечно купя...
S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl: премьера игрового процесса и точная дата выхода
Alex TOPMAN
20:49
Старался смотреть его "как в первый раз". Почему-то "не вставил" (в отличие от оригинала). ((
S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl: премьера игрового процесса и точная дата выхода
h2o
20:49
я так и знал будет закос под сраный голливудский стайл ака приставка-джойстик. графика с закосом под фоторепортаж какой-то...это бл не игра, а интерактивное кино... нах пока! у меня тут задание забрат...
S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl: премьера игрового процесса и точная дата выхода
Alex TOPMAN
20:48
Согласен - актёры переигрывают. Им не хватает серьёзности и "перестать работать на камеру" (как тот, что спасибо за всех говорил). Это сразу ломает погружение.
S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl: премьера игрового процесса и точная дата выхода
Alex TOPMAN
20:46
Соглашусь с одним: смотреть на "туговатое" управление с пада - больно глазам. Если так поворачиваться, как последний даун, я никак не удивлён, что кровососы будут вот так заставать врасплох, как на ви...
S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl: премьера игрового процесса и точная дата выхода
Voyager777
20:43
да ладно, зато классический зависон рядом с аномалией оставили
S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl: премьера игрового процесса и точная дата выхода
Voyager777
20:42
интересно, это финальная озвучка? наигранная какая-то
S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl: премьера игрового процесса и точная дата выхода
poljot
20:41
Чушь полнейшая.
S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl: премьера игрового процесса и точная дата выхода
Listoman
20:40
Лучики, конечно, решают, но остальной графон такой себе, а анимации просто кошмарны)
S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl: премьера игрового процесса и точная дата выхода
N1ghtwish
20:36
Как по мне выглядит неплохо, весь вопрос в оптимизации и размере локаций.
S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl: премьера игрового процесса и точная дата выхода
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