Fallout 76: обновление Steel Reign выйдет в июле, а дополнение Expeditions The Pitt — в следующем году
Непосредственно от Bethesda-части мероприятия Xbox+Bethesda в рамках E3 2021 особо ничего интересного ждать не приходилось: показали Starfield, рассказали о пополнениях в Xbox Game Pass. Ну и, конечно, не забыли про Fallout 76. Итак, обновление Steel Reign, в котором нас ждёт дальнейшее знакомство с «Братством Стали», выйдет 7 июля.
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Fallout 76 продолжат поддерживать контентом и в следующем году: сегодня стало известно о том, что в 2022-м игра получит крупное дополнение под названием Expeditions The Pitt. Оно внедрит в Fallout 76 новую локацию — судя по видеоролику, город Питтсбург, штат Пенсильвания.
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Стоит напомнить, что сейчас в Fallout 76 проходит период бесплатного доступа: он завершится 16 июня, так что времени на ознакомление с игрой, если вы этого до сих пор не сделали, ещё достаточно.
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