Psychonauts 2 выйдет в конце лета, смотрим свежий геймплейный трейлер
Psychonauts 2 впервые возникла на радарах 5,5 лет назад, и с тех пор очень редко радовала нас своими появлениями в новостных лентах. В рамках презентации Xbox и Bethesda на E3 2021 разработчики наконец-то собрались с силами и огласили дату выхода своего, не побоимся этого слова, долгостроя. Отправиться в загадочный мир можно будет уже 25 августа.
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Сопутствующий видеоролик с игровым процессом прилагается.
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