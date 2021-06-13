Psychonauts 2 впервые возникла на радарах 5,5 лет назад, и с тех пор очень редко радовала нас своими появлениями в новостных лентах. В рамках презентации Xbox и Bethesda на E3 2021 разработчики наконец-то собрались с силами и огласили дату выхода своего, не побоимся этого слова, долгостроя. Отправиться в загадочный мир можно будет уже 25 августа.

реклама

анонсы и реклама -30 000р на RTX 3070 в Ситилинке 3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080 -30 000р на 14Tb Toshiba -22 000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке -25 000р на 3070 MSI Gaming <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming -18 000р на 8Tb Seagate Barracuda В полтора раза подешевел 10Tb Seagate <b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080 -15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке -60% от цены 4Tb WD Purple -30 000р на 14Tb Seagate <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -50 000р на 6900XT - цены пошли вниз

Сопутствующий видеоролик с игровым процессом прилагается.