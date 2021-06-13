На днях в рамках презентации новинок от издательства Koch Media стало известно, что популярный средневековаый экшен с элементами ролевой игра Kingdom Come Deliverance выйдет на гибридной консоли Nintendo Switch. Утечка о том, что игра выйдет на Switch, появилась в Сети ещё в начале года, однако на этом моменте начинается самое интересное.

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По словам PR-менеджера студии Warhorse Тобиаса Штольц-Цвиллинга, у команды и в мыслях не было создавать порт Kingdom Come Deliverance для Switch: игроки, по сути, сами того не подозревая, сподвигли разработчиков на создание версии игры для гибридной консоли Nintendo. Дело в том, что утечка о Switch-версии проекта так быстро разошлась по Сети, что в конечном счёте добралась и до разработчиков. Те, видя, насколько велик запрос на данную версию их ролевой игры, решили пойти игрокам навстречу и выпустить своё творение на Switch.

Так что можно смело говорить об утечке, вышедшей из-под контроля. Примечательно, что в конечном счёте все довольны. Когда обладатели Switch смогут сыграть, впрочем, пока не уточняется.