Экстремальный спорт без риска для здоровья — в новом видео Riders Republic
Ещё один трейлер выставки Ubisoft Forward посвятили Riders Republic. Это яркая и динамичная аркадная игра, дающая возможность познакомиться с экстремальными видами спорта без риска для здоровья. В Riders Republic представлено множество спортивных снарядов для изучения: лыжи, сноуборд, вингсьют и даже обычный велосипед.
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Релиз Riders Republic намечен на 2 сентября текущего года. Ubisoft предлагает всем желающим зарегистрироваться на официальном сайте проекта, чтобы получить шанс на участие в предстоящих бета-тестированиях и быть в курсе последних новостей.
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На самом деле? Riders Republic — это просто Steep 2, но разработчики, зачем-то, устраивают эти фокусы с новыми названиями, мы и так всё поняли.
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