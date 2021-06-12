World War Z Aftermath — эволюционное развитие зомби-экшена с новыми системами и локациями
Помните про World War Z? А вот разработчики помнят и не упускают возможности хорошенько обновить своё творение, дабы оно могло конкурировать с многочисленными играми в это время, когда нужно активно бороться за время пользователя. Сегодня разработчики World War Z неожиданно анонсировали крупное обновление под многозначительным названием Aftermath («Последствия»). Как сообщается, данное обновление станет следующим эволюционным шагом в развитии проекта.
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В числе нововведений Aftermath значатся: поддержка графического режима 4K@60fps на консолях нового (текущего) поколения, новая система рукопашного боя, обновлённый режим вида от первого лица, а также полная поддержка кроссплея на PC и консолях, а также новые локации на Камчатке, в Риме и Ватикане.
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Выпуск обновления должен состояться до конца года на всех актуальных платформах.
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