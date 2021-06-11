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Для вдохновлённого Dark Souls экшена Mortal Shell анонсировано дополнение The Virtuous Cycle

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Хардкорный боевик Mortal Shell был тепло принят публикой и по состоянию на март текущего года разошёлся 500-тысячным тиражом, а это значит, что у разработчиков есть полное моральное право выпускать для своего творения дополнительный контент. Сегодня авторы игры анонсировали аддон The Virtuous Cycle.

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К сожалению, кроме небольшого и не особо информативного трейлера никакими подробностями дополнения разработчики не поделились. Рискнём предположить, что контентная добавка ограничится новыми уровнями/локациями, дополнительными видами оружия и экипировки, ну и, конечно же, новыми оппонентами.

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Аддон должен выйти «скоро» на всех актуальных платформах.

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