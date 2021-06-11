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В Humble проходит раздача Steam-версии градостроя Surviving Mars

Причём, в «делюкс»-издании.
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Магазин Humble решил напомнить о том, что не только в Epic Games Store, GOG и изредка в Steam проходят раздачи подарков. С сегодняшнего дня и вплоть до 14 июня, 20:00 по московскому времени в Humble можно забрать Steam-версию достойного градостроительного симулятора Surviving Mars.

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Игра появилась на свет три года назад и получила высокие оценки за увлекательный игровой процесс и приятный марсианский сеттинг, основать успешную колонию в котором могут лишь лучшие из лучших управленцев по эту сторону монитора.

Примечательно, что Humble раздаёт не простую, а расширенную версию Surviving Mars, в состав которой включены дополнительные внутриигровые «плюшки» вроде альтернативного дизайна построек, новой радиостанции, новых архитектурных стилей и прочего.

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