В Humble проходит раздача Steam-версии градостроя Surviving Mars
Магазин Humble решил напомнить о том, что не только в Epic Games Store, GOG и изредка в Steam проходят раздачи подарков. С сегодняшнего дня и вплоть до 14 июня, 20:00 по московскому времени в Humble можно забрать Steam-версию достойного градостроительного симулятора Surviving Mars.
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Игра появилась на свет три года назад и получила высокие оценки за увлекательный игровой процесс и приятный марсианский сеттинг, основать успешную колонию в котором могут лишь лучшие из лучших управленцев по эту сторону монитора.
Примечательно, что Humble раздаёт не простую, а расширенную версию Surviving Mars, в состав которой включены дополнительные внутриигровые «плюшки» вроде альтернативного дизайна построек, новой радиостанции, новых архитектурных стилей и прочего.
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