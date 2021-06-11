Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Лесные пушистики и загадки в трейлере очаровательной Kena Bridge of Spirits

Всё настолько мимимишно, что прямо передоз.
+
RTX 3070 Ti в Ситилинке
<b>RTX 3070 Ti в Регарде</b> дешевле всех
-45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
-30 000р на RTX 3070 в Ситилинке
-75 000р на RTX 3080 Gigabyte в Ситилинке
-22 000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке

Разработчики из Ember Lab привезли на проводимое изданием IGN игровое мероприятие свежий геймплейный трейлер своего очаровательного приключения Kena Bridge of Spirits. В видео продемонстрированы механики взаимодействия с волшебными лесными существами, решение различных головоломок, в том числе требующих помощи этих пушистиков, а также исследование игрового мира в целом.

реклама

анонсы и реклама
-25 000р на 3070 ASUS в Ситилинке
-45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro
3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
<b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b>
-25 000р на 3070 MSI Gaming
-18 000р на 8Tb Seagate Barracuda
В полтора раза подешевел 10Tb Seagate
<b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080
-15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке
-60% от цены 4Tb WD Purple
-30 000р на 14Tb Toshiba
-30 000р на 14Tb Seagate
<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
-50 000р на 6900XT - цены пошли вниз

Разработчики поведали, что одной из основных задач при создании Kena Bridge of Spirits для них была анимация персонажей, и судя по тому, что местные зверушки наповал сражают своей «кавайностью», специалисты Ember Lab могут гордиться своей работой.

реклама

Релиз Kena Bridge of Spirits запланирован на 24 августа на PC и PlayStation 4 с PlayStation 5.

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

kena bridge of spirits ember lab
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Игровой процесс «долгостроя» New World от Amazon Studios разобрали в новом видео
1
Лесные пушистики и загадки в трейлере очаровательной Kena Bridge of Spirits
+
Глава PlayStation назвал снятие Cyberpunk 2077 с продаж в магазине платформы сложным, но нужным решением
+
Инсайдер утверждает, что в секретном режиме Battlefield 2042 будут классические карты, оружие и техника
1
Инсайдер: релиз Diablo II Resurrected состоится в сентябре
1
В Star Wars Jedi Fallen Order сыграли более 20 млн человек
+
Ubisoft проводит крупную распродажу со скидками до 85 % в честь скорого начала Ubisoft Forward
+

Интересные материалы

Игровой компьютер до 60 тысяч рублей: май 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
30 мая 2021 22
Топ лучших видеокарт для игрового компьютера, стоимостью до 30 тысяч рублей: июнь 2021
8 июня 2021 29
Битва видеокарт: GeForce GTX 1660 Super VS GeForce GTX 1070
4 июня 2021 44
Обзор и тестирование NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti – лучшая видеокарта для геймера?
2 июня 2021 135
Деньги вперед: главные игры июня 2021 года
5 июня 2021 37
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus XIII Extreme Glacial
29 мая 2021 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Майнинг Ethereum теряет целесообразность - сразу несколько криптовалют обогнали Эфир по доходности
91
Битва видеокарт: GeForce GTX 1650 Super VS GeForce GTX 1060 VS GeForce GTX 980
12
ZTE LiveBuds - компактные беспроводные наушники с глубоким басом и низкой ценой
3
Изучаем, сколько процессорных потоков нужно для современных игр – июнь 2021
28
Ищем все оптимальные способы собрать бюджетный игровой ПК летом 2021 года
13
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3070 Ti Suprim X
14
Сборка бюджетного ПК по видео с канала «Айти Технолог»
49
Задержка отображения мониторов Display lag, и как выбрать монитор с ее минимальным значением
24
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Atomic Lite
10
Обзор и тестирование игрового ноутбука ASUS TUF Gaming F17 (FX706HE)
1

Сейчас обсуждают

N1ghtwish
22:28
Это такая страна, где производится фотолитографическое оборудования.... хотя, сомневаюсь, что ты знаешь, что это такое и как оно связано с производством чипов.
В Нидерландах прозвучал призыв о полном запрете биткоина и других криптовалют
N1ghtwish
22:23
"PvP-контент был представлен здесь масштабными битвами формата «50 на 50»" Аж смех разбирает, по-моему, масштабные битвы начинаются от 200х200, а это так, небольшое ГвГ.
Игровой процесс «долгостроя» New World от Amazon Studios разобрали в новом видео
Beriya
22:19
Не брат ты мне, а немытый тупой рагуль
Япония мечтает о появлении на своей территории предприятия TSMC
Президент Мира
22:18
Итоги продаж GeForce RTX 3070 Ti в DNS – массовые возвраты и проблемы с корзиной у покупателей
Президент Мира
22:18
Итоги продаж GeForce RTX 3070 Ti в DNS – массовые возвраты и проблемы с корзиной у покупателей
Президент Мира
22:18
Итоги продаж GeForce RTX 3070 Ti в DNS – массовые возвраты и проблемы с корзиной у покупателей
Дмитрий Михайлов
22:15
Да они уже даже Крым татарам отдали, лишь бы не русским. ПыСы коренной крымчанин
Battlefield 2042 представлена официально — премьера геймплея в это воскресенье
Дмитрий Михайлов
22:13
У тебя ник неправильно написан - "Дегенерат1979" пишется вот так, ты скопируй, раз не можешь самостоятельно написать.
Battlefield 2042 представлена официально — премьера геймплея в это воскресенье
Daimler
22:12
"если верить утечке" - там человек поделился списком игр которые он лично знает что точно покажут, но это не список ВСЕХ игр которые покажут. В том списке нет ни Halo Infinite, ни Starfield. Но их 100...
Совместное мероприятие Xbox и Bethesda на E3 2021 пройдёт около полутора часов
Renegade1979
22:07
А вот и мрази, борат(2)ский инарот ватным рашистам. Зигомет Ринальдо Назаров (это наверное Бинладан!) ("также восхищался "Аль-Каидой" - запрещенной в России и других странах террористической организац...
Япония мечтает о появлении на своей территории предприятия TSMC
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем