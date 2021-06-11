Разработчики из Ember Lab привезли на проводимое изданием IGN игровое мероприятие свежий геймплейный трейлер своего очаровательного приключения Kena Bridge of Spirits. В видео продемонстрированы механики взаимодействия с волшебными лесными существами, решение различных головоломок, в том числе требующих помощи этих пушистиков, а также исследование игрового мира в целом.

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Разработчики поведали, что одной из основных задач при создании Kena Bridge of Spirits для них была анимация персонажей, и судя по тому, что местные зверушки наповал сражают своей «кавайностью», специалисты Ember Lab могут гордиться своей работой.

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Релиз Kena Bridge of Spirits запланирован на 24 августа на PC и PlayStation 4 с PlayStation 5.