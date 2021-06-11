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Как тебе такое, Take-Two: издательство Kalypso Media объявило о снижении цен на свои будущие игры на 10 евро

Коллеги по цеху не поймут. Ну и бог с ними...
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-45 000р на 3080 Ti Palit Gaming Pro
-30 000р на RTX 3070 в Ситилинке
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-45 000р на RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming
-22 000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке

Пока одни представители игровой индустрии повышают ценники на свои товары и поют о постоянном росте стоимости разработки игр, «случайно» при этом забывая, что геймеров в мире с каждым годом тоже становится больше, что экспоненциально увеличивает прибыль, другие напротив — ищут возможности снижения цен, дабы снизить порог материального вхождения геймеров в свои проекты. Среди вторых издательство Kalypso Media, объявившее сегодня об изменении в своей ценовой политике.

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3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
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<b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung
-50 000р на 6900XT - цены пошли вниз

Как пишет руководство компании, вследствие пандемии абсолютная доля продаж её игр теперь приходится на «цифру». Таким образом, издательство экономит кучу денег на производстве, логистике и дистрибуции физических носителей с играми. В Kalypso Media считают, что тенденция обратного хода уже не имеет, поэтому посчитали, что по такому случаю можно снизить цены на свои будущие игры на 10 евро на всех платформах.

Таким образом, если раньше рекомендованные цены на игры Kalypso Media составляли 49,99 евро на PC и 59,99 евро на консолях, то теперь они сократятся до 39,99 евро и 49,99 евро соответственно. Одним из первых проектов со сниженной ценой стала тёмнофэнтезийная ролевая игра Disciples Liberation, запланированная к выходу этой осенью.

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VoidPtr
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Ну или будут и обычные и BGA. Типу ничем не отличающиеся по характеристикам кроме сокета, но интегрированные уже в плату
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wolfire
16:18
хз мне понравилось, в смысле дизайн кони там здоровые такие туда сюда, художественная сторона приличная, типа как мортол шел только огромный мир и больше разнообразия. Так определённо заинтересован
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korney
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Зю
16:13
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Новые процессоры Intel нельзя будет поменять: компания планирует припаять их к плате
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