Пока одни представители игровой индустрии повышают ценники на свои товары и поют о постоянном росте стоимости разработки игр, «случайно» при этом забывая, что геймеров в мире с каждым годом тоже становится больше, что экспоненциально увеличивает прибыль, другие напротив — ищут возможности снижения цен, дабы снизить порог материального вхождения геймеров в свои проекты. Среди вторых издательство Kalypso Media, объявившее сегодня об изменении в своей ценовой политике.

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Как пишет руководство компании, вследствие пандемии абсолютная доля продаж её игр теперь приходится на «цифру». Таким образом, издательство экономит кучу денег на производстве, логистике и дистрибуции физических носителей с играми. В Kalypso Media считают, что тенденция обратного хода уже не имеет, поэтому посчитали, что по такому случаю можно снизить цены на свои будущие игры на 10 евро на всех платформах.

Таким образом, если раньше рекомендованные цены на игры Kalypso Media составляли 49,99 евро на PC и 59,99 евро на консолях, то теперь они сократятся до 39,99 евро и 49,99 евро соответственно. Одним из первых проектов со сниженной ценой стала тёмнофэнтезийная ролевая игра Disciples Liberation, запланированная к выходу этой осенью.