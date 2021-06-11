Скандинавско-мифологический «выживач» Valheim, в начале этого года завоевавший фантастически высокую популярность, которую трудно объяснить иначе, как стадным чувством, в течение года, по плану, должен был получить четыре крупных обновления. На деле же всё разворачивается не самым радужным образом: на дворе уже почти середина июня, а ни одного из заявленных крупных обновлений с дополнительным контентом проект не получил.

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На это у разработчиков из Iron Gate есть объяснение. По словам авторов игры, её популярность стала для них настоящей неожиданностью: никто в студии даже помыслить не мог о таких показателях «онлайна» и о миллионах зарегистрированных пользователей. Как оно часто бывает, масштаб проекта помог ему выявить многочисленные ошибки, с которыми сами разработчики в рамках тестовых «прогонов» не встречались. И эти ошибки надо исправлять, и на это требуется много времени.

Iron Gate решила, что будет правильно сначала бросить все ресурсы именно на доведение Valheim до высокого общего уровня качества, и лишь затем переключаться на создание дополнительного игрового контента. Важно понимать, что Iron Gate — это небольшая инди-студия: на всё и сразу у неё времени и ресурсов попросту нет, необходимо расставлять приоритеты.

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Вот и получилось, что к первому крупному обновлению, которое озаглавили Hearth & Home, авторы приступили лишь в прошлом месяце, и его запуск состоится в период с июля по сентябрь. Iron Gate с оптимизмом смотрит на ситуацию: зато потом отвлекаться на поиск и отстреливание багов не придётся!