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12 минут геймплея The Ascent — ролевого киберпанк-экшена с мощной кооперативной составляющей

Игра выходит в следующем месяце.
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Издание IGN разместило у себя на канале в YouTube 12-минутный ролик с демонстрацией игрового процесса The Ascent — ролевого экшена в привычной сегодня киберпанк-стилистике. Представленное видео показывает нам разные геймплейные механики: боевые сцены, исследование локаций, взаимодействие с персонажами, возня в инвентаре. Все происходящее на экране действо комментирует разработчик из студии Neon Glant.

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Напомним, The Ascent расскажет нам историю подневольного «Асцент Груп», крупнейшей корпорации на планете Велес, которая владеет «всем и вся». В какой-то момент корпорация прекращает своё существование, это приводит к тотальному переделу сфер влияний в обществе. Системы безопасности выходят из строя, конкуренты стремятся захватить власть, а преступные группировки — занять доминирующее положение на чёрном рынке. В общем, всё непросто. Главному герою придётся остановить захватчиков и самолично во всём разобраться.

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Проходить The Ascent можно как в гордом одиночестве, так и в команде до четырёх игроков.

Релиз The ascent намечен на 29 июля на PC, Xbox и PlayStation. В подписочном сервисе Xbox Game Pass она будет доступна уже в день выхода.

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