12 минут геймплея The Ascent — ролевого киберпанк-экшена с мощной кооперативной составляющей
Издание IGN разместило у себя на канале в YouTube 12-минутный ролик с демонстрацией игрового процесса The Ascent — ролевого экшена в привычной сегодня киберпанк-стилистике. Представленное видео показывает нам разные геймплейные механики: боевые сцены, исследование локаций, взаимодействие с персонажами, возня в инвентаре. Все происходящее на экране действо комментирует разработчик из студии Neon Glant.
реклама
Напомним, The Ascent расскажет нам историю подневольного «Асцент Груп», крупнейшей корпорации на планете Велес, которая владеет «всем и вся». В какой-то момент корпорация прекращает своё существование, это приводит к тотальному переделу сфер влияний в обществе. Системы безопасности выходят из строя, конкуренты стремятся захватить власть, а преступные группировки — занять доминирующее положение на чёрном рынке. В общем, всё непросто. Главному герою придётся остановить захватчиков и самолично во всём разобраться.
реклама
Проходить The Ascent можно как в гордом одиночестве, так и в команде до четырёх игроков.
Релиз The ascent намечен на 29 июля на PC, Xbox и PlayStation. В подписочном сервисе Xbox Game Pass она будет доступна уже в день выхода.
реклама
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила