Бета-тестирование зомби-экшена Back 4 Blood пройдёт в начале августа
На церемонию открытия Summer Game Fest также были приглашены разработчики из Turtle Rock Studios. Хотя основная презентация их нового творения — кооперативного зомби-экшена Back 4 Blood — пройдёт только в воскресенье, 13 июня, некоторыми незначительными подробностями авторы с нами оказались готовы поделиться и сегодня. Так, открытое бета-тестирование Back 4 Blood начнётся уже через два месяца — 5 августа.
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Напомним, что Back 4 Blood является духовным наследником Left 4 Dead: как и в «прародительнице», в новинке нам предстоит принять роли выживших и, проявляя чудеса командной работы, пробиться сквозь заслоны из зомби и пробраться к цели задания.
Релиз проекта состоится 12 октября.
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