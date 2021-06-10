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The Dark Pictures House of Ashes выйдет в один день с Battlefield 2042

Удачи игре, что ли.
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Bandai Namco привезла на Summer Game Fest новый сюжетный видеоролик хоррора The Dark Pictures House of Ashes, в котором огласила его точную дату выхода — 22 октября на всех актуальных платформах. Остаётся надеяться, что аудитории у The Dark Pictures House of Ashes и Battlefield 2042 всё-таки совершенно разные, ведь новейший сетевой боевик от DICE тоже выйдет 22 октября.

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По сюжету House of Ashes, мы переносимся в Ирак образца 2003 года, и в роли оперативницы Рейчел Кинг присоединяемся к отряду особого назначения, в задачу которого входит исследование секретного подземного завода по производству оружия массового уничтожения. Естественно, отряд проваливает свою миссию, попадает в засаду, но внезапно начавшееся землетрясение позволяет им спастись. Впрочем, неизвестно, какая судьба была бы более предпочтительной, ведь оперативники с нашей главной героиней попадают в древний храм шумерской цивилизации, наводнённый загадочными и отнюдь не дружелюбными чудовищами.

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Теги

bandai namco supermassive games the dark pictures house of ashes
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