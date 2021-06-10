Известный актёр Джефф Голдблюм почтил всех своим присутствием на открытии фестиваля игр Summer Game Fest 2021 представил Jurassic World Evolution 2 — сиквел экономической стратегии по мотивам «Мира Юрского Периода». Дебютный трейлер прилагается.

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Напомним, предыдущий проект серии предлагал заняться управлением парком развлечений с динозаврами, в сиквеле можно заняться тем же, но в больших масштабах. Раньше игрок управлял островами, теперь же ему придётся постичь тонкости менеджмента целых заповедников, расположенных по всему миру.

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Действие Jurassic World Evolution 2 будет происходить после событий «Мира юрского периода 2». Разработчики обещали добавить в сиквел новых динозавров, множество новых функций и поразить нас возросшими масштабами. Проект должен появиться в продаже до конца текущего года на PC.