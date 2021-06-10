Firaxis Games довольно неожиданно выступила с анонсом касательно Civilization VI. Как известно, за почти пять лет своего существования игра получила массу дополнительного контента, и разобраться во всём его богатстве и великолепии уже трудновато. Специально для тех, кто хочет получить всё и сразу единым комплектом, авторы игры выпустили Civilization VI Anthology — полный сборник глобальной стратегии, в состав которого включены все DLC, расширения, новые нации и сценарии.

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Сборник уже сейчас доступен для покупки, и, как заботливо уточняют разработчики, его приобретение почти в 4,5 раза выгоднее, чем покупка всех аддонов и DLC по отдельности: Civilization VI Anthology обойдётся вам в 2 091 рубль, тогда как весь контент по кускам — суммарно в 9 095 рублей.

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Таким образом, сегодняшний релиз «Антологии» можно назвать официальным завершением контентной поддержки Civilization VI. Дальше — новые проекты серии.