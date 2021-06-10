Московский суд оштрафовал Telegram и Facebook на 10 и 17 млн рублей за неудаление запрещённого контента
Продолжается борьба с размещением противоправного контента на просторах рунета и примкнувших к нему заморских ресурсов. Как передаёт «Интерфакс», сегодня мировой муд Таганского района Москвы признал Facebook и Telegram виновными в совершении административного правонарушения, связанного с неудалением запрещённого контента со своих ресурсов.
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Как сообщается, Facebook признали виновным в правонарушении, описанном в статье 13.41 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации — «Непринятие мер по ограничению доступа к информации». По четырём протоколам суд назначил компании штраф в размере 17 млн рублей.
Telegram, в свою очередь, признан виновным по части второй той же статьи 13.41 КоАП РФ — «Неудаление владельцем сайта или владельцем информационного ресурса в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации, интернет-страницы предусмотрена законодательством Российской Федерации». Сумма штрафа по четырём протоколам составила 10 млн рублей.
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Судя по всему, Telegram и Facebook не особо пугают данные штрафы: в мае суд уже штрафовал эти площадки на суммы в 5 и 26 млн рублей соответственно за аналогичные правонарушения.
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