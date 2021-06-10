Незадолго до начала Summer Game Fest и E3 2021 в Сети с устрашающей частотой появляются различные утечки. Естественно, авторитетный журналист издания Bloomberg Джейсон Шрайер без дела не сидит и потихоньку «сливает» пока что конфиденциальную информацию.

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Итак, согласно информации Шрайера, Ubisoft уже вовсю трудится над очередной Assassin’s Creed, масштаб которой превзойдёт все предыдущие части серии, включая Valhalla. На E3 2021 новинку не анонсируют, ограничившись лишь новостями о «Вальгалле». Вместо этого на E3 анонсируют некий загадочный проект, о котором Ubisoft настоятельно попросила журналистов не распространяться.

Также, как сообщает Шрайер, Ubisoft после выпуска Far Cry 6 собирается изменить направление развития серии, но пока неизвестно, в какую сторону и, главное, зачем. Что касается сиквела Beyond Good & Evil, то проект пребывает в настоящем производственном аду: разработка всё ещё на ранних стадиях, и неясно, когда она вообще закончится.

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В рамках совместного мероприятия Microsoft и Bethesda, по сведениям журналиста, нам наконец-то огласят дату выхода Starfield. Радоваться, впрочем, рано: релиз запланирован лишь на конец 2022 года. Наконец, игра по «Стражам галактики» от Square Enix не пойдёт по сервисной модели.