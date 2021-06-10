Тропический «выживач» Green Hell добрался до консолей
С момента выхода «выживастика» Green Hell прошло уже без малого два года (а если считать ранний доступ, так и вовсе почти три года), но до консолей PlayStation и Xbox ему удалось добраться только сейчас. Формально игра доступна для PlayStation 4 и Xbox One, но обладателям приставок текущего поколения ничто не мешает запустить проект через обратную совместимость: высокие скорости загрузки и повышенная производительность никому не помешают.
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Напомним, что действие Green Hell разворачивается в джунглях Амазонки, где всё вокруг «хочет убить вас и сожрать ваши глаза на десерт» (с). Чтобы выжить, игрокам предстоит добывать себе пропитание, мастерить различные полезные вещи и, по возможности, избегать попадания в передряги, ведь спастись без продвинутой медицины будет сложно.
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За первые два года Green Hell разошёлся тиражом в один миллион копий, и не исключено, что пусть и очень запоздалый, но всё же запуск на консолях, позволит разработчикам приумножить продажи.
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