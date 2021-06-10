Разработчики из Blizzard продолжают потчевать нас рассказами о разрабатываемых и внедряемых технологиях для сетевого экшена Overwatch 2. В этот раз речь пошла о Environment States, с помощью которых значительно упрощается моделирование различных погодных эффектов на уровнях.

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Новая система предполагает разделение всех основных компонентов освещения, звука и эффектов на автономные ассеты, которые могут быть объединены в строительные модули для создания сценариев поведения окружения на различных картах. Ключевой момент заключается в том, что технология Blizzard позволяет применять разные сценарии на одной и той же карте.

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Для примера разработчики взяли хорошо знакомую поклонникам Overwatch карту «Некрополь»: разработанная технология Environment States позволяет на лету и кардинально менять применяемое на ней освещение. Система даёт возможность менять расположение источников света, играться с расположением облаков и так далее.

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Применение Environment States не ограничивается баловством со светом — этим программным модулем можно, например, включить песчаную бурю. Как утверждают сотрудники Blizzard, разработанные ими Environment States помогут в моделировании различных погодных эффектов для одной карты, что должно положительно сказаться на реиграбельности. Скорее всего, видоизменённые локации мы увидим только в PvE-режимах.