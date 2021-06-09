Разработчики из студии Tuque Games совместно с издательством Wizards of the Coast опубликовали трейлер Dungeons & Dragons: Dark Alliance, в рамках которого удалось рассказать и показать основные механики и возможности игры.

реклама

анонсы и реклама RTX 3080 Ti Gigabyte Vision цена круто пошла вниз <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -18 000р на 8Tb Seagate Barracuda <b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080 В полтора раза подешевел 10Tb Seagate -15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке -60% от цены 4Tb WD Purple -50 000р на RTX 3080 Gigabyte в Ситилинке -30 000р на 14Tb Toshiba RTX 3080 Ti Gigabyte Vision намного дешевле чем 3080 -19 000р на 14Tb Seagate -9000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -50 000р на 6900XT - цены пошли вниз

Этот проект представляет собой кооперативный экшен с упором на бесконечное рубилово. Игроку нужно правильно комбинировать лёгкие, средние и особые атаки при встрече с монстрами, коих тут запланировано аж 30 видов.

Действие D&D: Dark Alliance происходит в мире под названием Долина Ледяного Ветра. В ней размещён большой осколок кристалла, который хотят получить к себе во владение злые и беспощадные монстры. Собственно говоря, этот самый Dark Alliance создали именно они.

реклама

Противостоять монстрам вызвалась четвёрка героев, имена которых вы не сможете запомнить ни с первого, ни со второго раза (судите сами: Вульфгар, Кэтти-Бри, Дризд До’Урден и Бренор). Для каждого из героев предусмотрено более 50 умений и уникальных приёмов, которые можно и нужно открывать.

D&D: Dark Alliance — «заточенный» под кооперативное прохождение экшен, но вариант одиночного прохождения не исключается. Проект должен поступить в продажу уже 22 июня на PC, Xbox и PlayStation. В каталоге Game Pass найти D&D: Dark Alliance можно будет в первый день релиза — как для PC, так и для Xbox.