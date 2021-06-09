Авторы Dungeons & Dragons: Dark Alliance раскрыли все детали ролевого экшена в новом трейлере
Разработчики из студии Tuque Games совместно с издательством Wizards of the Coast опубликовали трейлер Dungeons & Dragons: Dark Alliance, в рамках которого удалось рассказать и показать основные механики и возможности игры.
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Этот проект представляет собой кооперативный экшен с упором на бесконечное рубилово. Игроку нужно правильно комбинировать лёгкие, средние и особые атаки при встрече с монстрами, коих тут запланировано аж 30 видов.
Действие D&D: Dark Alliance происходит в мире под названием Долина Ледяного Ветра. В ней размещён большой осколок кристалла, который хотят получить к себе во владение злые и беспощадные монстры. Собственно говоря, этот самый Dark Alliance создали именно они.
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Противостоять монстрам вызвалась четвёрка героев, имена которых вы не сможете запомнить ни с первого, ни со второго раза (судите сами: Вульфгар, Кэтти-Бри, Дризд До’Урден и Бренор). Для каждого из героев предусмотрено более 50 умений и уникальных приёмов, которые можно и нужно открывать.
D&D: Dark Alliance — «заточенный» под кооперативное прохождение экшен, но вариант одиночного прохождения не исключается. Проект должен поступить в продажу уже 22 июня на PC, Xbox и PlayStation. В каталоге Game Pass найти D&D: Dark Alliance можно будет в первый день релиза — как для PC, так и для Xbox.
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