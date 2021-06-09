Некоторое время назад новый геймдиректор Overwatch Аарон Келлер пообещал, что фанатов игры ждут «крутые» новости. Похоже, сегодня настал тот день: Blizzard вышла на связь и сообщила о том, что в скором времени в Overwatch появится функция кроссплея, которая позволит игрокам сражаться вместе со своими друзьями на всех платформах, на которых доступен шутер.

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Система, впрочем, звучит довольно запутанно. Во-первых, чтобы иметь возможность активировать кроссплей, обладателям консолей необходимо будет зарегистрировать учётную запись в Battle.net. Во-вторых, переноса прогресса с консольных учётных записей на аккаунт Battle.net не произойдёт; данная функция находится в разработке и к старту системы кроссплея подготовлена не будет.

В-третьих, внутри Overwatch будет существовать жёсткое разделение кроссплейного матчмейкинга. Так, в соревновательном режиме PC-игроки смогут играть только с PC-игроками, а игроки на консолях — только с другими консольщиками; без исключений. Правила немного меняются, если игроки заходят в отличные от соревновательного режимы: в этом случае группа друзей, состоящих из PC-игроков и игроков на консолях, сможет играть вместе, но по правилам PC-матчмейкинга, и против таких же групп/отрядов. Кроме того, на консолях в случае «смешанного» с PC-игроками матча будет полностью отключена помощь в прицеливании.

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PC-игроков по какой-то причине лишат возможности принудительно отключать кроссплей, а на консолях так поступать будет можно. Пока что система находится в стадии «беты»; когда её выпустят в финальном виде, не сообщается.