Календарное лето уже в самом разгаре, а это значит, что в игровых сервисах цифровой дистрибуции пора проводить соответствующие тематические распродажи. Первым по очереди стал магазин GOG, принадлежащий хорошо нам всем известной компании CD Projekt. Распродажа в GOG насчитывает свыше 3 400 предложений, а скидки в её рамках могут доходить до 90 %.

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анонсы и реклама RTX 3080 Ti Gigabyte Vision цена круто пошла вниз <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -18 000р на 8Tb Seagate Barracuda <b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080 В полтора раза подешевел 10Tb Seagate -15 000р на 8Tb Seagate в Ситилинке -60% от цены 4Tb WD Purple -50 000р на RTX 3080 Gigabyte в Ситилинке -30 000р на 14Tb Toshiba RTX 3080 Ti Gigabyte Vision намного дешевле чем 3080 -19 000р на 14Tb Seagate -9000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -50 000р на 6900XT - цены пошли вниз

Естественно, мы в данном материале коснёмся лишь нескольких наиболее (субъективно) интересных предложений из представленных:

Metro Exodus Gold Edition за 889 рублей (скидка 66 %);

The Outer Worlds за 999 рублей (скидка 50 %);

Grim Dawn Definitive Edition за 669 рублей (скидка 60 %);

Dying Light Platinum Edition за 639 рублей (скидка 75 %);

Dragon Age Origins Ultimate Edition за 259 рублей (скидка 74 %).

Вместе с тем в качестве подарка в GOG можно забрать набор Warhammer Skulls Digital Goodie Pack, включающий в себя классическую стратегию Warhammer Shadow of the Horned Rat, а также различные игровые материалы и саундтреки из игр данной бессмертной серии. Раздача продлится ещё 27 часов.

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А сама летняя распродажа продлится практически до конца июня — до 28 числа, если быть точными.