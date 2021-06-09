В GOG стартовала гигантская летняя распродажа со скидками до 90 %
Календарное лето уже в самом разгаре, а это значит, что в игровых сервисах цифровой дистрибуции пора проводить соответствующие тематические распродажи. Первым по очереди стал магазин GOG, принадлежащий хорошо нам всем известной компании CD Projekt. Распродажа в GOG насчитывает свыше 3 400 предложений, а скидки в её рамках могут доходить до 90 %.
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Естественно, мы в данном материале коснёмся лишь нескольких наиболее (субъективно) интересных предложений из представленных:
- Metro Exodus Gold Edition за 889 рублей (скидка 66 %);
- The Outer Worlds за 999 рублей (скидка 50 %);
- Grim Dawn Definitive Edition за 669 рублей (скидка 60 %);
- Dying Light Platinum Edition за 639 рублей (скидка 75 %);
- Dragon Age Origins Ultimate Edition за 259 рублей (скидка 74 %).
Вместе с тем в качестве подарка в GOG можно забрать набор Warhammer Skulls Digital Goodie Pack, включающий в себя классическую стратегию Warhammer Shadow of the Horned Rat, а также различные игровые материалы и саундтреки из игр данной бессмертной серии. Раздача продлится ещё 27 часов.
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А сама летняя распродажа продлится практически до конца июня — до 28 числа, если быть точными.
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