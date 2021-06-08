Компания Apple, делая анонсы новых версий iOS и macOS, не забыла и о пользователях планшетов iPad, представив для этих устройств iPadOS 15. Разработчики новой версии операционной системы для планшетов Apple продолжают и дальше продвигать концепцию многозадачности. Для всего этого подстраиваются новые функции и вводятся интересные программные надстройки, которые могли бы обеспечить более комфортное взаимодействие с множеством одновременно запущенных приложений.

реклама

анонсы и реклама RTX 3080 Ti Gigabyte Vision цена круто пошла вниз <b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080 -60% от цены 4Tb WD Purple <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -50 000р на RTX 3080 Gigabyte в Ситилинке RTX 3080 Ti Gigabyte Vision намного дешевле чем 3080 <b>Дешево - 3080 Ti MSI в составе компа </b> -19 000р на 14Tb Seagate Еще одна 3080 Ti в составе компа - самая дешевая -9000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке 3080 Ti - 4 вида в Регарде, дешевле обычных 3080 <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -50 000р на 6900XT - цены пошли вниз

Особое внимание при рассказе о новой iPad OS уделялось виджетам. У пользователей появилась возможность размещать их прямо на домашнем экране, что обеспечивает мгновенный доступ и максимальный комфорт при использовании. Собственно, этой функцией никого сегодня не удивишь — разработчики программных оболочек для Android «балуются» с виджетами уже очень много лет.

реклама

Виджеты в iPadOS 15 можно размещать в любом месте на экране. Для любителей поставить на планшет много-много разных приложений Apple предусмотрела функцию группировки программ и закрытия неиспользуемых страниц домашнего экрана. Apple также позаботилась о реализации функции «горячих клавиш» для владельцев физических клавиатур.

реклама

Многозадачность — ключевое направление для развития новой ОС для планшетов. У пользователей появилась возможность быстрого переключения между приложения с помощью отдельной виртуальной кнопки.

При обмене информацией между двумя открытыми программами в режиме Split View это будет особенно полезно. Не лишним будет знать, что Apple не стала увеличивать количество доступных приложений в Split View — экран можно разделить только на две части.

реклама

Сама навигация по открытым приложениям упростилась. Доступ к парам открытых программ можно получить с помощью инструмента Shelf («Полка»).

Сама активация многозадачности происходит после перетаскивания одного из запущенных приложений на другое. В верхней части любого приложения можно выбрать один из режимов многозадачности: разделение экрана или же расположение нескольких программ друг возле друга.

Приложения для iPadOS можно группировать по разделам — изначально это происходит автоматически (учитывается тематика и предназначение). Тут всё просто: в одной папке могут быть собраны игры, в другой — обучающие приложения.

На iPad добавили функцию «быстрые заметки», которую можно активировать одним «свайпом». Здесь поддерживается ввод как с клавиатуры, так и с помощью Apple Pencil. Полученные заметки можно прикреплять к веб-страницам в браузере или к другим приложениям.

Приложение «Переводчик», которые было представлено Apple год назад, появилось и на iPadOS. Там появились функции синхронного перевода и активации переводчика из любых приложений, где присутствует текст.

Во многих случаях iPadOS 15 копирует новой iOS 15, о которой мы говорили в прошлой заметке. Планшеты Apple поддерживают пространственный звук FaceTime, портретный режим с размытием фона за спикером и функцию SharePlay.

Отдельного упоминания в рамках презентации удостоилась функция Swift Playgrounds. Это программная среда, позволяющая создавать приложения прямо на iPad. Рабочий прототип, собранный с помощью Swift Playgrounds, можно проверить прямо на устройстве и отправить потом в App Store.

Как и в случае с iOS 15, новая iPadOS выйдет этой осенью, точная дата будет названа позднее. В данный момент операционную систему для планшетов Apple могут «пощупать» только разработчики.