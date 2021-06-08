Феномен Minecraft с нами навсегда, и разработчикам из Mojang необходимо на регулярной основе выпускать для своей культовой кубической песочницы свежие обновления. Сегодня состоялся релиз первой части крупного обновления под названием Caves & Cliffs, которое, как выдаёт само его название, изменит систему генерации в игре гор и пещер.

реклама

анонсы и реклама RTX 3080 Ti Gigabyte Vision цена круто пошла вниз <b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080 -60% от цены 4Tb WD Purple <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -50 000р на RTX 3080 Gigabyte в Ситилинке RTX 3080 Ti Gigabyte Vision намного дешевле чем 3080 <b>Дешево - 3080 Ti MSI в составе компа </b> -19 000р на 14Tb Seagate Еще одна 3080 Ti в составе компа - самая дешевая -9000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке 3080 Ti - 4 вида в Регарде, дешевле обычных 3080 <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -50 000р на 6900XT - цены пошли вниз

К сожалению, в первую часть обновления именно эти изменения не внесли, ограничившись лишь сугубо вторичной «мелочёвкой» вроде новых блоков, нового ресурса (меди), новых мобов, а также новых создаваемых игроком приспособлений вроде молниеотводов. Видимо, Mojang в курсе, что в результате случайных ударов молнией у игроков в Minecraft сгорело немало деревянных построек.

реклама

Вторую, главную часть обновления, надеются выпустить до конца года.