Minecraft получил первую часть масштабного обновления Caves & Cliffs
Феномен Minecraft с нами навсегда, и разработчикам из Mojang необходимо на регулярной основе выпускать для своей культовой кубической песочницы свежие обновления. Сегодня состоялся релиз первой части крупного обновления под названием Caves & Cliffs, которое, как выдаёт само его название, изменит систему генерации в игре гор и пещер.
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К сожалению, в первую часть обновления именно эти изменения не внесли, ограничившись лишь сугубо вторичной «мелочёвкой» вроде новых блоков, нового ресурса (меди), новых мобов, а также новых создаваемых игроком приспособлений вроде молниеотводов. Видимо, Mojang в курсе, что в результате случайных ударов молнией у игроков в Minecraft сгорело немало деревянных построек.
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Вторую, главную часть обновления, надеются выпустить до конца года.
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