iOS 15 — ещё один крупный анонс, случившийся в рамках церемонии открытия WWDC 2021. Кардинальных изменений в мобильной ОС от Apple не случилось, вместо этого разработчики сконцентрировали свои усилия на доработке уже существующих базовых приложений и сервисов. И вот уже здесь нововведений оказалось очень много — настолько, что хватило на смену порядкового индекса в названии самой системы.

реклама

анонсы и реклама RTX 3080 Ti Gigabyte Vision цена круто пошла вниз <b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080 -60% от цены 4Tb WD Purple <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -50 000р на RTX 3080 Gigabyte в Ситилинке RTX 3080 Ti Gigabyte Vision намного дешевле чем 3080 <b>Дешево - 3080 Ti MSI в составе компа </b> -19 000р на 14Tb Seagate Еще одна 3080 Ti в составе компа - самая дешевая -9000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке 3080 Ti - 4 вида в Регарде, дешевле обычных 3080 <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -50 000р на 6900XT - цены пошли вниз

Началось всё с представления новой версии приложения для общения FaceTime. В программе реализованы важные изменения, направленные на повышение качества общения. Так, пользователь может изолировать свой голос от окружающего шума с помощью ИИ-технологии — на трансляции Apple эффектно показала, как это будет работать.

Во время разговора в режиме видеоконференции текущий спикер подсвечивается специальной анимацией, а его голос исходит ровно с той стороны, где он отображён на экране. Появился новый вариант отображения людей на экране ровной сеткой и, что самое приятное, портретный режим. При активации последнего окружающий фон вокруг спикера размывается.

реклама

Ещё одна полезная функция FaceTime — это SharePlay. Как и в случае с новой macOS, она обеспечивает совместный просмотр различного рода контента. В рамках видеоконференции пользователи смогут совместно прослушивать аудио из Apple Music, смотреть видео или просматривать содержимое экрана устройства. Элементы управления воспроизведением контента будут доступны всем пользователям. FaceTime отныне позволяет делиться контентом следующих сервисов: Disney+, HBO Max, Twitch, TikTok и других.

реклама

В FaceTime также можно отправлять ссылки на видеоконференцию пользователям других платформ: подключиться к беседе можно с Android-смартфона, компьютера на базе Windows и так далее. Общение с человеком, у которого нет устройства Apple, происходит по защищённому каналу в браузере.

Приложение для обмена сообщениями Messages переняло популярные функции от конкурентов. Например, теперь пользователи могут делиться различным типом контента: плейлистами из Apple Music, новостями из Apple News и многим другим. В программе также изменилось отображение отправленных изображений. В новой iOS 15 заметно изменились экраны уведомлений и блокировки. Там теперь заметно отображаются аватары людей, от которых были получены сообщения или уведомления. Если уведомлений слишком много, то они разбиваются в приятно оформленные группы.

реклама

Новая функция Focus позволит пользователю сосредоточиться на важном деле, игнорируя внешние раздражители. При её активации будут приглушаться уведомления с ненужных в данный момент приложений. Так, в режиме «Работа» пользователя не будут отвлекать ненужные сообщения из социальных сетей, а в домашнем режиме будет заглушаться всё, что связано с работой.

Apple подготовила для iOS 15 функцию, которая сможет составить конкуренцию Google Lens. Речь идёт о Live Text — технологии распознавания текста через камеру, на изображениях в Сети и на фотографиях. Работает всё довольно предсказуемым образом: наводите смартфон на нужную картинку с текстом, и Live Text ещё распознаёт.

Если же на фотографии оказался телефонный номер, то нужно просто нажать его, чтобы сразу по нему позвонить. К сожалению, вся эта программная «фишка» пока не поддерживает русский язык.

Ещё одна удивительная функция Live Text — распознавание объектов. Пользователь сможет узнать породу кошки или собаки, картину, здание и многое другое, просто переведя на предмет объектив камеры.

Приложение «Кошелёк» (Wallet) позволяет теперь хранить карт-ключи от дома и работы, электронные ключи от автомобиля и всё в таком духе. Разработчики даже предусмотрели возможность создать цифровую копию водительских прав, но это актуально только для жителей США.

Приложение «Погода» порадует пользователей обновлённым дизайном с огромным количеством анимаций. Apple утверждает, что прогноз погоды стал более точным, просматривать погодные карты.

Кстати, о картах. Обновлённое приложение «Карты» поражает проработанностью объектов для отдельных городов. Пользователи при просмотре плана местности смогут лицезреть модели различных зданий и сооружений, расставленных деревьев, пешеходных переходов и много чего ещё. При активации тёмного режима внешний вид этих моделей меняется, что выглядит не менее завораживающе. К сожалению, данная функция будет доступна только для крупных городов США и Лондона.

Финальная версия iOS 15 традиционно должна выйти в релиз уже этой осенью. В данный момент новая мобильная ОС от Apple уже доступна для изучения разработчиками. Apple заявила, что обновление до iOS 15 получат все устройства, на которых установлена iOS 14 — то есть, даже пользователи iPhone 6S могут рассчитывать на апдейт.