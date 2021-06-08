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«Врата Обливиона открылись»: геймплейный трейлер The Elder Scrolls Online Blackwood

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Пока поклонники одиночной серии The Elder Scrolls надеются на то, что Bethesda в этом месяце наконец-то покажет её шестую номерную часть, фанаты TES Online тем временем регулярно получают новый контент, в том числе расширяющий «лор» этой культовой вселенной. На прошлой неделе для PC-версии The Elder Scrolls Online вышла новая глава «Чёрный Лес» (Blackwood), а сегодня она добралась до консольных версий. По такому случаю разработчики из ZeniMax Online опубликовали сопутствующий видеоролик с демонстрацией игрового процесса дополнения.

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По сюжету дополнения «Чёрный Лес», нам предстоит узнать о зловещих планах даэдрического князя разрушения Мерунеса Дагона и, по возможности, помешать им. Аддон внедряет в The Elder Scrolls Online новую локацию — тот самый Чёрный Лес, — новую систему спутников, дополнительные испытания, подземелья, боссов и прочие нововведения, без которых немыслима долгосрочная поддержка любой уважающей себя и свою аудиторию MMO-игры.

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Ещё через одну неделю — 15 июня — счастливых обладателей PlayStation 5 и Xbox Series ждёт приятный подарок: полностью улучшенная версия The Elder Scrolls Online с усовершенствованной графикой.

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bethesda softworks the elder scrolls online zenimax online
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