PC-версия Sniper Ghost Warrior Contracts 2 продаётся вдвое лучше предшественницы
Релиз «высокоточного» шутера Sniper Ghost Warrior Contracts 2 состоялся всего четыре дня назад, но его коммерческие результаты уже значительно — а по отдельным критериям и многократно — превосходят результаты предшественницы.
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Согласно предоставленной разработчиками из CI Games польскому изданию Pap Biznes статистике по PC-версии проекта, предварительные заказы Sniper Ghost Warrior Contracts 2 выросли на 30 % по сравнению с первыми «Контрактами», продажи выросли на 118 %, а доход от продаж за первые два дня после релиза — на 170 %.
Данные по продажам на консолях будут опубликованы чуть позже, потому что прямого доступа к ним у CI Games, в отличие от Steam-версии, нет.
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Напомним, что Sniper Ghost Warrior Contracts 2 повествует о том, как наш главный герой, профессиональный снайпер, освобождает вымышленное ближневосточное государство Куамар от диктатуры. Технически-то на сам факт наличия диктатуры нашим «покровителям» глубоко наплевать, но руководство Куамара своими действиями поставило под угрозу мировую безопасность, а это — некультурно.
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