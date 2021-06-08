Релиз «высокоточного» шутера Sniper Ghost Warrior Contracts 2 состоялся всего четыре дня назад, но его коммерческие результаты уже значительно — а по отдельным критериям и многократно — превосходят результаты предшественницы.

реклама

анонсы и реклама RTX 3080 Ti Gigabyte Vision цена круто пошла вниз <b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080 -60% от цены 4Tb WD Purple <b>Почти в ДВА раза упала цена 6Tb WD Purple</b> -50 000р на RTX 3080 Gigabyte в Ситилинке RTX 3080 Ti Gigabyte Vision намного дешевле чем 3080 <b>Дешево - 3080 Ti MSI в составе компа </b> -19 000р на 14Tb Seagate Еще одна 3080 Ti в составе компа - самая дешевая -9000р на 6Tb WD Red Plus в Ситилинке 3080 Ti - 4 вида в Регарде, дешевле обычных 3080 <b>В полтора раза упала цена</b> 75" 7680 x 4320 Samsung -50 000р на 6900XT - цены пошли вниз

Согласно предоставленной разработчиками из CI Games польскому изданию Pap Biznes статистике по PC-версии проекта, предварительные заказы Sniper Ghost Warrior Contracts 2 выросли на 30 % по сравнению с первыми «Контрактами», продажи выросли на 118 %, а доход от продаж за первые два дня после релиза — на 170 %.

Данные по продажам на консолях будут опубликованы чуть позже, потому что прямого доступа к ним у CI Games, в отличие от Steam-версии, нет.

реклама

Напомним, что Sniper Ghost Warrior Contracts 2 повествует о том, как наш главный герой, профессиональный снайпер, освобождает вымышленное ближневосточное государство Куамар от диктатуры. Технически-то на сам факт наличия диктатуры нашим «покровителям» глубоко наплевать, но руководство Куамара своими действиями поставило под угрозу мировую безопасность, а это — некультурно.