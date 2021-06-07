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Activision готовит высокобюджетную мобильную игру серии Call of Duty

Скоро AAA и «мобилки» станут синонимами, ведь именно этот рынок самый «жирный».
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Рухнула цена RTX 3060 <b>намного</b> ниже чем 2060Super
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3080 Ti в Ситилинке намного дешевле чем 3080
MSI 3080 Ti Ventus - цена рухнула
RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming заметно подешевела
-30 000р на 14Tb Toshiba

По всей видимости, Activision осталась очень довольна результатами Call of Duty Mobile, и решила пойти дальше — создавать полноценные мобильные проекты высокобюджетного (AAA) уровня. Под такое дело Activision сформировала новый коллектив разработчиков, и их первым проектом станет высокобюджетная мобильная игра серии Call of Duty.

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<b>3080Ti</b> в составе компа дешевле чем обычная 3080
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-50 000р на RTX 3080 Gigabyte в Ситилинке
RTX 3080 Ti Gigabyte Vision намного дешевле чем 3080
<b>Дешево - 3080 Ti MSI в составе компа </b>
-19 000р на 14Tb Seagate
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3080 Ti - 4 вида в Регарде, дешевле обычных 3080
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Об этом стало известно из описаний перечня необходимых Activision в новую студию сотрудников. Естественно, никаких подробностей проекта нет, и, скорее всего, он пока ещё не находится даже в стадии идеи.

А до тех пор есть Call of Duty Mobile, которая всего за год заработала без малого $500 млн и продолжает радовать акционеров Activision.

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