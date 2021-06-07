Activision готовит высокобюджетную мобильную игру серии Call of Duty
По всей видимости, Activision осталась очень довольна результатами Call of Duty Mobile, и решила пойти дальше — создавать полноценные мобильные проекты высокобюджетного (AAA) уровня. Под такое дело Activision сформировала новый коллектив разработчиков, и их первым проектом станет высокобюджетная мобильная игра серии Call of Duty.
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Об этом стало известно из описаний перечня необходимых Activision в новую студию сотрудников. Естественно, никаких подробностей проекта нет, и, скорее всего, он пока ещё не находится даже в стадии идеи.
А до тех пор есть Call of Duty Mobile, которая всего за год заработала без малого $500 млн и продолжает радовать акционеров Activision.
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