По всей видимости, Activision осталась очень довольна результатами Call of Duty Mobile, и решила пойти дальше — создавать полноценные мобильные проекты высокобюджетного (AAA) уровня. Под такое дело Activision сформировала новый коллектив разработчиков, и их первым проектом станет высокобюджетная мобильная игра серии Call of Duty.

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Об этом стало известно из описаний перечня необходимых Activision в новую студию сотрудников. Естественно, никаких подробностей проекта нет, и, скорее всего, он пока ещё не находится даже в стадии идеи.

А до тех пор есть Call of Duty Mobile, которая всего за год заработала без малого $500 млн и продолжает радовать акционеров Activision.