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Красочный платформер Ratchet & Clank: Rift Apart получит поддержку рейтрейсинга при 60 fps в день релиза

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Разработчики красочного платформера Ratchet & Clank: Rift Apart собираются добавить в своё детище поддержку режима с трассировкой лучей при 60 fps. Прямо после релиза проект получит патч, который добавит режимы производительности и графики.

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В стандартном режиме проект будет работать в разрешении 4K при 30 fps с активной трассировкой лучей, но патч первого дня добавит два вышеупомянутых режима. В режиме производительности клиент, опять же, сможет выдавать 60 fps. А при активации режима с максимально качественной картинкой эти самые 60 fps сохранятся, но добавится поддержка рейтрейсинга. В чём тут подвох, если можно пользоваться только вторым? Скорее всего, речь идёт о более низком разрешении в случае с более детальной картинкой, но подробностей от разработчиков нет.

По случаю очередного упоминания рейтрейсинга представители Insomniac Games опубликовали трейлер, в котором клиент новой Ratchet & Clank работает именно при 60 fps и активными лучами. Игра, если вдруг кто призабыл, выходит 11 июня эксклюзивно на PlayStation 5, первые рецензии должны появиться уже завтра, 8 июня.

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insomniac games ratchet & clank rift apart
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