Far Cry 6 вполне может стать одной из самых технологичных игр современности, и чтобы убедиться в этом самому, а также наглядно продемонстрировать это всем интересующимся, энтузиаст Cycu1, частенько фигурирующий в наших редакционных новостях, выпустил соответствующий демонстрационный видеоролик-сравнение с Far Cry 5, релиз которой состоялся всего три года назад.

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Впрочем, слово «всего» здесь явно неуместно: разница в графическом плане между пятой и шестой номерными частями франшизы настолько высока, что впору говорить о двух разных поколениях игровой графики.

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С другой стороны, важно помнить, что финальных кадров геймплея мы пока не видели, а Ubisoft известна тем, что к релизу её игры заметно «даунгрейдятся». Хотелось бы, конечно, верить, что версии Far Cry 6 для PC, PlayStation 5 и Xbox Series эта участь не постигнет. Для «пастгена» же выбора нет — даунгрейд неминуем.

Релиз Far Cry 6 состоится 7 октября.