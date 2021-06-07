Игры разных поколений: энтузиаст сравнил графику Far Cry 6 и Far Cry 5
Far Cry 6 вполне может стать одной из самых технологичных игр современности, и чтобы убедиться в этом самому, а также наглядно продемонстрировать это всем интересующимся, энтузиаст Cycu1, частенько фигурирующий в наших редакционных новостях, выпустил соответствующий демонстрационный видеоролик-сравнение с Far Cry 5, релиз которой состоялся всего три года назад.
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Впрочем, слово «всего» здесь явно неуместно: разница в графическом плане между пятой и шестой номерными частями франшизы настолько высока, что впору говорить о двух разных поколениях игровой графики.
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С другой стороны, важно помнить, что финальных кадров геймплея мы пока не видели, а Ubisoft известна тем, что к релизу её игры заметно «даунгрейдятся». Хотелось бы, конечно, верить, что версии Far Cry 6 для PC, PlayStation 5 и Xbox Series эта участь не постигнет. Для «пастгена» же выбора нет — даунгрейд неминуем.
Релиз Far Cry 6 состоится 7 октября.
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