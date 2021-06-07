Dying Light Hellraid получила крупное обновление со свежим контентом
Хотя Techland сейчас вовсю трудится над завершением работы по созданию Dying Light 2, но снабжать первую часть новым контентом разработчики не перестают. Пару часов назад студия объявила о выходе второго крупного обновления для Dying Light Hellraid — аддона, который был преобразован из одноимённого отменённого фэнтезийного слешера компании.
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Итак, самое главное — в Dying Light Hellraid появился сюжетный режим под названием The Prisoner, в рамках которого игрокам предписано отправиться в храм Ва’ала, дабы вызволить оттуда томящегося в заточении союзника.
Вместе с сюжетным режимом обновление также добавило в Hellraid новый ранг — Воитель, внедрило новые анимации и звуковое сопровождение, новые виды оружия, а также новых противников. Кроме того, проведена масштабная работа по исправлению ошибок и доведению до ума игрового баланса и визуальных эффектов.
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