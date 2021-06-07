Хотя Techland сейчас вовсю трудится над завершением работы по созданию Dying Light 2, но снабжать первую часть новым контентом разработчики не перестают. Пару часов назад студия объявила о выходе второго крупного обновления для Dying Light Hellraid — аддона, который был преобразован из одноимённого отменённого фэнтезийного слешера компании.

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Итак, самое главное — в Dying Light Hellraid появился сюжетный режим под названием The Prisoner, в рамках которого игрокам предписано отправиться в храм Ва’ала, дабы вызволить оттуда томящегося в заточении союзника.

Вместе с сюжетным режимом обновление также добавило в Hellraid новый ранг — Воитель, внедрило новые анимации и звуковое сопровождение, новые виды оружия, а также новых противников. Кроме того, проведена масштабная работа по исправлению ошибок и доведению до ума игрового баланса и визуальных эффектов.