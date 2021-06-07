Будучи представителем жанра «выживачей» в постапокалиптическом оккупированном зомби («фриками») мире, Days Gone весьма слабо справляется с бросанием игроку вызова: даже выживание против орд обезумевших некогда бывших людьми существ для опытных геймеров не вызывает никаких трудностей. И вот, специально для тех, кто не привыкли искать лёгких путей, моддер Alex Amigo подготовил небольшую модификацию, значительно усложняющую данный процесс.

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За красивым описанием, впрочем, скрывается простое увеличение количества зомби: там, где изначально на вас надвигалась «орда» из пятидесяти «фриков», теперь будет накатываться волна из двухсот заражённых. А там, где было 500 оппонентов, их станет 670.

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Учитывая, что PC-версия Days Gone получила очень высокие пользовательские оценки, увеличение продолжительности её жизни, пусть и совсем ненамного, это всегда плюс. Загрузить модификацию можно с популярнейшего мод-портала NexusMods.