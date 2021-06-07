Последние годы Ubisoft активно наращивает «пул» игр, в которых в том или ином виде доступен мультиплеер. Новые проекты французской компании либо сразу выходят с поддержкой сетевой функциональности, либо получают её уже после релиза в соответствующих обновлениях. Тенденция понятная: люди вынуждены сидеть по домам, и игры остаются чуть ли не единственным доступным развлечением с элементами социализации, вот компании и удовлетворяют спрос. В частности, как стало известно из свежей утечки, Ubisoft готовит специальный PvP-проект, представляющий собой кроссовер франшиз Splinter Cell, Ghost Recon и The Division.

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Как утверждает автор утечки, в плане игрового процесса данный проект будет представлять собой геройский шутер, бойцами в котором выступят персонажи из вышеперечисленных франшиз. В игре будут доступны герои фракций Чистильщиков, Волков и Изгоев, а также оперативники Эшелона. Более того, внутри игры персонажи будут разделены на роли: Изгои, например, отнесены к классу поддержки, а Волки, судя по описанию, представляют собой «танков», защищающих остальную команду.

Как сообщается, проект носит название BattleCat, а его тестирование началось в январе этого года. Предположительно, анонс состоится на мероприятии Ubisoft Forward в рамках E3 2021 в конце этой недели.