Зомби-шутер Back 4 Blood, даже из названия которого предельно ясно, что за его производство отвечают разработчики из Turtle Rock Studios, создавшей дилогию Left 4 Dead, станет основным и, судя по всему, вообще единственным «номером» в программе издательства Warner Bros. Games на E3 2021. По крайней мере, такой вывод можно сделать из текста публикации официального Twitter-аккаунта мероприятия Summer Game Fest, которое стартует за день до E3,

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Таким образом, если контекст был понят правильно, то WB Games либо вообще не привезёт, либо совсем мельком покажет столь ожидаемые проекты, как Hogwarts Legacy, Gotham Knights, а также боевик по «Отряду самоубийц». Данные проекты объединяет то, что их релизы запланированы на следующий год, поэтому не совсем ясно, почему издатель и разработчики столь сильно «тормозят» с публикациями.

Презентация Warner Bros. Games пройдёт в следующее воскресенье, 13 июня, вечером.