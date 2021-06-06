Презентация Warner Bros. Games на E3 2021 будет посвящена зомби-шутеру Back 4 Blood
Зомби-шутер Back 4 Blood, даже из названия которого предельно ясно, что за его производство отвечают разработчики из Turtle Rock Studios, создавшей дилогию Left 4 Dead, станет основным и, судя по всему, вообще единственным «номером» в программе издательства Warner Bros. Games на E3 2021. По крайней мере, такой вывод можно сделать из текста публикации официального Twitter-аккаунта мероприятия Summer Game Fest, которое стартует за день до E3,
реклама
Таким образом, если контекст был понят правильно, то WB Games либо вообще не привезёт, либо совсем мельком покажет столь ожидаемые проекты, как Hogwarts Legacy, Gotham Knights, а также боевик по «Отряду самоубийц». Данные проекты объединяет то, что их релизы запланированы на следующий год, поэтому не совсем ясно, почему издатель и разработчики столь сильно «тормозят» с публикациями.
Презентация Warner Bros. Games пройдёт в следующее воскресенье, 13 июня, вечером.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила