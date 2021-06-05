Дилогия японских слэшеров No More Heroes обзавелась датой выхода в Steam
Издательство XSEEDgames собирается выпустить дилогию No More Heroes в Steam, релиз намечен на 9 июня. Заинтересованные могут просмотреть официальные странички первой и второй части в магазине, они там уже присутствуют.
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Занятный факт заключается в том, что оба проекта не поддерживают игру с мышью и клавиатурой, нужен геймпад. Видимо, разработчики не особо «парились» с портированием и просто перенесли на PC игры с консолей — с минимальными правками.
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No More Heroes — серия занятных японских слэшеров, в которой китч и безумие значат если не всё, то многое. До настоящего дня игры доступны только на Wii и Switch.
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Третья часть должна выйти на Switch в конце лета, разработчики также подумывают о переносе проектов на PlayStation.
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