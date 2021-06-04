«Онлайн» Biomutant в Steam за десять дней после релиза сократился в 10 раз
Несмотря на то, что Biomutant не оправдала надежд тех, кто много лет ждали её релиза, на старте продаж проект всё же смог похвастать 55-тысячным пиковым «онлайном» в одном только Steam. Но явление это было кратковременное, и с тех пор наблюдается стабильное падение заинтересованности пользователей в данном постапокалиптическом проекте с элементами RPG.
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По статистике SteamDB, к сегодняшнему дню заинтересованность публики в Biomutant сократилась в 10 раз по сравнению с релизным значением: на момент публикации данной заметки в игре находилось 5 602 человека.
Стоит напомнить, что Biomutant подверглась критике за непривлекательный сюжет, пустой мир, однообразные и повторяющиеся задания на грани рутины, неубедительную боевую систему и в целом средненький игровой процесс. Да и 67-процентный пользовательский рейтинг в Steam говорит сам за себя. До кучи следует отметить, что Biomutant оценена в российском сегменте сервиса в 3 419 рублей, что для проекта столь невысокого бюджетного уровня — немыслимо дорого.
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