Популярнейшая королевская битва с элементами песочницы Fortnite не отличается запредельными системными требованиями и потрясающей графикой, благодаря чему, собственно, в том числе и смогла завоевать колоссальную аудиторию. Но спрос на более совершенную графику существует, и Epic Games собирается его удовлетворять. В прошлом году в Fortnite уже появилась трассировка лучей, теперь готовится более глобальное обновление графики, о чём разработчики сообщили сегодня в официальной новостной ленте проекта.

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Вместе с обновлением 17.00, которое собираются применить к игре уже 8 июня, в Fortnite появятся новые графические эффекты Бури и облаков, продвинутые эффекты симуляции жидкостей и дыма, улучшенные эффекты взрывов, огня и нектара. Также Epic Games доработает тени, изменит постобработку бликов и эффекта bloom. Всё это суммарно будет вынесено в специальные «эпические» настройки графики в Fortnite. При этом прежние «эпические» настройки станут в обновлённой версии игры «высокими».

Системные требования у Fortnite с эпическими настройками качества, конечно, непременно и значительно возрастут. Чтобы насладиться всеми визуальными улучшениями, игроку не помешает обладать процессором Intel Core i7-8700 или AMD Ryzen 7 3700X или аналогичным по производительности, 16 гигабайтами оперативной памяти и графическим ускорителем GeForce GTX 1080 или Radeon RX 5700 XT или аналогичным по производительности.