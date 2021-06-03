PC-версия Fortnite скоро получит крупное графическое обновление
Популярнейшая королевская битва с элементами песочницы Fortnite не отличается запредельными системными требованиями и потрясающей графикой, благодаря чему, собственно, в том числе и смогла завоевать колоссальную аудиторию. Но спрос на более совершенную графику существует, и Epic Games собирается его удовлетворять. В прошлом году в Fortnite уже появилась трассировка лучей, теперь готовится более глобальное обновление графики, о чём разработчики сообщили сегодня в официальной новостной ленте проекта.
реклама
Вместе с обновлением 17.00, которое собираются применить к игре уже 8 июня, в Fortnite появятся новые графические эффекты Бури и облаков, продвинутые эффекты симуляции жидкостей и дыма, улучшенные эффекты взрывов, огня и нектара. Также Epic Games доработает тени, изменит постобработку бликов и эффекта bloom. Всё это суммарно будет вынесено в специальные «эпические» настройки графики в Fortnite. При этом прежние «эпические» настройки станут в обновлённой версии игры «высокими».
Системные требования у Fortnite с эпическими настройками качества, конечно, непременно и значительно возрастут. Чтобы насладиться всеми визуальными улучшениями, игроку не помешает обладать процессором Intel Core i7-8700 или AMD Ryzen 7 3700X или аналогичным по производительности, 16 гигабайтами оперативной памяти и графическим ускорителем GeForce GTX 1080 или Radeon RX 5700 XT или аналогичным по производительности.
реклама
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила