Там, где безбожно «тормозят» официальные разработчики, на помощь приходят элитные журналисты, обладающие возможностью поглядеть на ещё находящиеся в разработке игры и поделиться с общественностью соответствующими видеозаписями. С разрешения разработчика, конечно же. Так, сегодня журналисты издания Game Informer опубликовали трёхминутное видео с демонстрацией игрового процесса Psychonauts 2.

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В нижеуказанном видео нам показали один из игровых уровней, в котором, по традиции франшизы, довольно много безумия и фантастики. Впрочем, за это мы «Психонавтов» и любим.

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Релиз Psychonauts 2 должен состояться в этом году на PC и консолях Xbox прошлого и нынешнего поколений. Изначально игра была анонсирована ещё в конце 2015 года, но путь до релиза оказался долгим и тернистым.