King’s Bounty II уже можно предзаказать в Steam
1C Entertainment открыла предзаказ King’s Bounty II, которая должна поступить в продажу уже 24 августа. Новый проект в серии популярных ролевых игр с пошаговыми боями прямо сейчас можно приобрести за 1699 рублей, именно столько стоит самое дешёвое издание. В продаже также имеются Lord’s Edition (обойдётся в 2499 рублей) и Duke’s Edition за 3299 рублей.
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Lord’s Edition включает в себя не только саму игру, но также следующие внутриигровые бонусы: набор «Герои и негодяи», Жезл Обмана, Молот Льда, Посох Гармонии и Меч Тирана. Покупатели также обнаружат там ещё один бонус — Доспех опустошённых. В общем, все названия фэнтезийные и ободряющие. Покупатели самого маститого Duke’s Edition дополнительно получат в своё владение цифровой артбук и официальный саундтрек.
King’s Bounty II порадует игроков новой сюжетной историей, действие которой происходит в мире Антары. Появятся в проекте новые стороны конфликта, новые противники и возможности.
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В королевстве царит разруха, вассалы требуют независимости, на дорогах орудуют разбойники, жители заморских земель отказываются признавать власть короля. К тому же, на одиноких путников нападают мерзкие чудища. Дать отпор всем этим напастям под силу лишь небольшой группе воинов, членом которой и является наш главный герой.
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