Формально сесть за виртуальный штурвал в Microsoft Flight Simulator (2020) пока можно только на PC, но компания Microsoft не может долго игнорировать существование своих консолей Xbox Series и Xbox One, поэтому рано или поздно авиасим доберётся и до них. Причём в случае с Xbox Series — скорее рано, чем поздно: на днях на портале североамериканского рейтингового агентства ESRB появилась соответствующая страничка с возрастным рейтингом проекта для данной консоли.

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Как гласит описание игры на портале ESRB, его сотрудники не нашли в Microsoft Flight Simulator никаких ограничивающих элементов, поэтому игра для Xbox Series получает рейтинг «E» (Everyone, для всех). Скорее всего, точную дату выхода Microsoft Flight Simuator на новых консолях объявят 13 июня — в рамках совместного мероприятия Microsoft (Xbox) и Bethesda Softworks.

Отметим, что за время своего существования на PC Microsoft Flight Simulator получила массу обновлений с улучшением внешнего вида многих локаций, а на днях разработчики применили к игре обновление, после которого она «похудела» более чем вдвое, что особенно важно для владельцев твердотельных накопителей скромного объёма.