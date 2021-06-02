Французское издательство Nacon собирается провести в нынешнем году презентацию своих проектов, которая получила название Nacon Connect. Старт мероприятия намечен на 6 июля, в 20:00 МСК. Примечательно, что в прошлом году компания уже проводила аналогичный ивент — для неё это уже становится доброй традицией.

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В рамках грядущей Nacon Connect зрителям скормят анонсы новых игр, покажут геймплейные кусочки уже вышедших проектов и попытаются разнообразить мероприятие общением с приглашёнными гостями.

Под «крылом» Nacon находится несколько студий, каждая из них занимается разработкой проектов разных жанров. Так, студия KT Racing в данный момент работает над гоночной аркадой Test Drive Unlimited Solar Crown, разработчики ранее обещали, что в июле расскажут о своём проекте много нового.

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Студия Spiders, которую мы знаем по проектам The Technomancer и GreedFall, ваяет в данный момент Steelrising — ролевой экшен, действие которого происходит в альтернативном Париже образца 18-го века. Мы станем свидетелями событий Французской революции с роботами, которые тут мирно сосуществуют с историческими личностями.

Наконец, есть ещё Vampire: The Masquerade — Swansong. Это сюжетная ролевая игра от разработчиков студии Big Bad Wolf, ранее подарившей нам The Council.

Save the date, #NaconConnect is back on July 6, 2021!



With new gameplay, exciting announcements, special guests and epic collaborations. See you there! pic.twitter.com/m6E5mJRMAr — Nacon (@Nacon) June 2, 2021

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Какие из этих игр действительно будут представлены на мероприятии Nacon Connect — узнаем уже в начале следующего месяца. Хочется верить, что и парочку новых проектов мы увидим.