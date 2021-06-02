«Некстгенное» обновление для Ghostrunner с трассировкой лучей и 120 fps выйдет в конце сентября
Разработчики относительно популярного киберпанк-экшена с элементами паркура Ghostrunner продолжают обновлять своё творение. Сегодня из пресс-релиза студии One More Level стало известно, что обновление Ghostrunner для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X|S запланировано к выходу 28 сентября.
реклама
Ничем фундаментально новым «некстгенное» обновление Ghostrunner от аналогичных обновлений для других игр не отличается: игроков ждёт разрешение 4K при 120 кадрах в секунду, трассировка лучей, высокая скорость загрузки, поддержка объёмного звука PlayStation 5 и полная поддержка всех «наворотов» геймпада DualSense, включая тактильную отдачу. Обладатели версий Ghostrunner для PlayStation 4 и Xbox One получат обновлённые версии игры бесплатно.
Отметим, что Ghostrunner оказалась достаточно популярной, чтобы издательство в лице 505 Games приобрело права на данную франшизу и задумалось о производстве сиквела проекта. Пока что о его сроках выхода говорить слишком преждевременно.
реклама
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила