Разработчики относительно популярного киберпанк-экшена с элементами паркура Ghostrunner продолжают обновлять своё творение. Сегодня из пресс-релиза студии One More Level стало известно, что обновление Ghostrunner для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X|S запланировано к выходу 28 сентября.

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Ничем фундаментально новым «некстгенное» обновление Ghostrunner от аналогичных обновлений для других игр не отличается: игроков ждёт разрешение 4K при 120 кадрах в секунду, трассировка лучей, высокая скорость загрузки, поддержка объёмного звука PlayStation 5 и полная поддержка всех «наворотов» геймпада DualSense, включая тактильную отдачу. Обладатели версий Ghostrunner для PlayStation 4 и Xbox One получат обновлённые версии игры бесплатно.

Отметим, что Ghostrunner оказалась достаточно популярной, чтобы издательство в лице 505 Games приобрело права на данную франшизу и задумалось о производстве сиквела проекта. Пока что о его сроках выхода говорить слишком преждевременно.