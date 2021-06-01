Инсайдер: показ Halo Infinite на E3 2021 будет в основном затрагивать сетевой режим
Началось календарное лето, а это значит, что совсем скоро пройдёт выставка E3 2021. Как и полагается, перед стартом мероприятия в Сеть потихоньку начинают утекать её подробности. Как передаёт авторитетный журналист VentureBeat Джефф Грабб, инсайдерская информация которого с поразительной частотой оказывается правдивой, в рамках совместной презентации Xbox и Bethesda на E3 2021 покажут Halo Infinite.
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Правда, радоваться пока рано: по информации Грабба, на сей раз презентация столь ожидаемого проекта затронет исключительно его мультиплеерную составляющую. Впрочем, учитывая, что релиз Halo Infinite запланирован на эту осень, долго откладывать показ одиночной кампании у ребят из 343 Industries не получится.
В этом году E3 будет проводиться полностью в цифровом формате, но для абсолютного большинства игроков, которые привыкли следить за подобными мероприятиями на прямых трансляциях, ничего, по сути, не поменяется. Мероприятие пройдёт с 12 по 15 июня.
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