Будет дополнено.

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На прошедшей презентации новых устройств NVIDIA нам показали не только сами видеокарты, которые ещё долго не будут доступны для покупки по вменяемой цене, но и кое-что ещё. NVIDIA поделилась своими достижениями в области внедрения своих технологий в новых играх, после этого речь зашла о дальнейших планах по поддержке.

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Так, мы теперь знаем, что технология NVIDIA DLSS и «лучевые» улучшения доступны в более чем 130 играх и приложениях. В самое ближайшее время полную поддержку технологий RTX получит DOOM Eternal (DLSS и рейтрейсинг), Red Dead Redemption 2 и Rainbow Six Siege (только DLSS). Для большей убедительности NVIDIA предлагала к ознакомлению свежие ролики с новыми играми, для которых готовится поддержка означенных технологий.

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Вот так выглядит геймплей DOOM Eternal в разрешении 4K при активном рейтрейсинге. Если что, проект запускали на системе с установленной свежеанонсированной RTX 3080 Ti. Соответствующее обновление выйдет в июне.

Работа технологии DLSS, которая улучшает качество картинки с помощью нейросетей и без особых потерь в производительности, была наглядно показана в новом трейлере Rainbow Six Siege.

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Кооперативный «выживач» Icarus на момент своего окончательного релиза получит поддержку DLSS и RTX Global Illumination. Термин «окончательного» употреблён здесь непроста — за разработку отвечает одиозный Дин Холл, главный идеолог печально известной DayZ.

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Головоломка LEGO Builder’s Journey поступит в продажу с поддержкой DLSS и рейтрейсинга. Релиз намечен на 22 июня.

Головоломка от первого лица DYING: 1983 тоже сможет похвастаться реализованной поддержкой DLSS и рейтрейсинга.

Киберпанк-экшен The Ascent, о котором мы не единожды писали в прошлых заметках, готовится к выходу 29 июня. Версия игры для персональных компьютеров порадует наличием поддержки DLSS и «лучей». Дополнительно The Ascent выйдет на Xbox — так, для справки.

Расширенное издание «рогалика» The Persistence должно выйти 11 июня. Там тоже можно будет включить DLSS и рейтрейсинг.

В случае с популярной сетевой игрой Fortnite компания NVIDIA решила поступить немножко нестандартным образом. Для игры выпустят специальную карту в творческом режиме, которая наглядно покажет преимущества использования RTX.

В центре локации разместили огромную модель видеокарты RTX 3080 Ti, сражение здесь будут происходить в режиме Gun Game до 12 человек.