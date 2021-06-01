Пиковое число игроков в Among Us выросло в 6,66 раз после бесплатной раздачи игры в EGS
Разработчики игр любят иногда в наглядном статистическом формате рассказывать, как им помогла раздача их проекта в Epic Games Store. Вот и авторы Among Us из студии Innersloth дождались первых рабочих дней после выходных, чтобы сообщить о том, что после раздачи их занимательного проекта его пиковый «онлайн» на PC вырос в 6,66 раз — с 300 тысяч на позапрошлых выходных до двух миллионов на минувших.
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При этом Innersloth отмечает, что данный показатель не обязательно означает появление именно новых игроков: многие на фоне «халявы» попросту пробуют проект на новой для себя платформе. Тем не менее, статистика впечатляющая.
Раздача Among Us в Epic Games Store между тем продолжается: забрать подарок можно до вечера четверга, 3 июня, до 18:00 по московскому времени, после чего раздача сменится неким очередным таинственным проектом.
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